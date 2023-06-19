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НовостиОбщество19 июня 2023 5:26

Бывший депутат Заксобрания Иван Серебряков стал четвертым кандидатом на пост губернатора Красноярского края

Его выдвинула партия «Родина»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Иван Серебряков фото: "Родина"

Иван Серебряков фото: "Родина"

Бывший депутат Законодательного собрания Иван Серебряков стал четвертым кандидатом на пост губернатора Красноярского края. Его выдвинула партия «Родина.

Как рассказали представители фракции, решение о выдвижении было принято единогласно участниками конференциями.

Также кандидатура Серебрякова была поддержана в выдвижении на пост кандидата в депутаты Заксобрания Красноярского края по Назаровскому одномандатному округу.

Напомним, что на пост губернатора Красноярского края претендуют еще трое кандидатов – действующий руководитель региона Михаил Котюков («Единая Россия»), Денис Терехов (Новые люди») и Андрей Новак (КПРФ)