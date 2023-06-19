Бывший депутат Заксобрания Иван Серебряков стал четвертым кандидатом на пост губернатора Красноярского края

Иван Серебряков фото: "Родина"

Бывший депутат Законодательного собрания Иван Серебряков стал четвертым кандидатом на пост губернатора Красноярского края. Его выдвинула партия «Родина.

Как рассказали представители фракции, решение о выдвижении было принято единогласно участниками конференциями.

Также кандидатура Серебрякова была поддержана в выдвижении на пост кандидата в депутаты Заксобрания Красноярского края по Назаровскому одномандатному округу.

Напомним, что на пост губернатора Красноярского края претендуют еще трое кандидатов – действующий руководитель региона Михаил Котюков («Единая Россия»), Денис Терехов (Новые люди») и Андрей Новак (КПРФ)