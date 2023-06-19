В Красноярске неадекват залез в машину реанимации, приехавшую на вызов к пациенту

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске неадекват залез в машину реанимации и пытался там все разгромить, пока медики были на вызове у пациента. Как сообщают в МВД, сейчас сотрудники полиции проводят проверку.

В дежурную часть поступил анонимный звонок – неизвестный рассказал, что мужчина в неадекватном состоянии забрался в карету скорой помощи, пытается громить оборудование. На место был отправлен наряд ППС.

К моменту, когда сотрудники прибыли, неадеквата уже не было на месте. Как рассказывают очевидцы, его вытащили из автомобиля реанимации двое прохожих.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. В ходе проверки станет понятно, зачем мужчина залез в скорую, был ли он под действием каких-либо веществ.