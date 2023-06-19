В красноярском зоопарке «Роев Ручей» нашли подружку для спасенной на Таймыре самки овцебыка Аланы

Фото: Олег Чипура

В красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей» нашли подружку для спасенной на Таймыре самки овцебыка Аланы. Как рассказывают сотрудники зоопарка, малышка проводит время с камерунской козочкой Пепой.

Фото: Олег Чипура

Для защиты овцебычки, на всякий случай, козочке на рога надели силиконовые трубки – вдруг она решит пободаться, они это любят. Глядя на Пепу, Алана начала понемногу пробовать разную пищу - сено, свежие березовые веники, концентрат. Но пока все равно основной рацион составляет молочная смесь.

Фото: Олег Чипура

За время карантина, на который после спасения была помещена самочка овцебыка, она подросла, поправилась почти в два раза, привыкла к сотрудникам. Алана играет в мяч и очень любит обнимашки.