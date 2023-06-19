Авиакомпания изменила условия тарифа после жалобы пассажира из Красноярска

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Российская авиакомпания изменила условия тарифа после того, как пассажир пожаловался в Роспотребнадзор из-за отказа возврата средств. Как сообщили в ведомстве, путешественник не смог вернуть деньги за билет из-за болезни, хотя сообщил об этом за 24 часа до вылета.

Как оказалось, согласно условиям тарифа, пассажир должен был сообщить об отказе от полёта не менее чем за 48 часов до начала полета. Но это противоречит Воздушному кодексу РФ, такие условия незаконны.

Лоукостеру объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. После вмешательства Роспотребнадзора авиакомпания вернула деньги пассажиру, а также изменила условия тарифа. Теперь путешественники могут отказаться от перелёта не позднее, чем за 24 часа до вылета рейса.