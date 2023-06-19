На трассе Красноярск – Ачинск лоб в лоб столкнулись две фуры, один водитель пострадал

Фото: ЧП Красноярск
На трассе Красноярск – Ачинск лоб в лоб столкнулись две фуры. Как сообщают очевидцы, один из водителей серьезно пострадал.
Фото и видео с места ДТП опубликовал телеграм-канал ЧП Красноярск. На кадрах видно, насколько серьезно повреждены два большегруза.
Одна из фур выехала на встречную полосу и очень долго ехала по ней. Встречные авто, которые двигались по своей полосе, вынуждены были объезжать большегруз по обочине, либо выезжать на встречку.
В какой-то момент водитель фуры, на чьей полосе оказался другой большегруз, начал его объезжать по встречке. В это же время первая фура решила все-таки вернуться на свою полосу. Произошло столкновение.
В каком состоянии пострадавший водитель – не сообщается. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.