На трассе Красноярск – Ачинск лоб в лоб столкнулись две фуры, один водитель пострадал

Фото: ЧП Красноярск

На трассе Красноярск – Ачинск лоб в лоб столкнулись две фуры. Как сообщают очевидцы, один из водителей серьезно пострадал.

Фото и видео с места ДТП опубликовал телеграм-канал ЧП Красноярск. На кадрах видно, насколько серьезно повреждены два большегруза.

Одна из фур выехала на встречную полосу и очень долго ехала по ней. Встречные авто, которые двигались по своей полосе, вынуждены были объезжать большегруз по обочине, либо выезжать на встречку.

В какой-то момент водитель фуры, на чьей полосе оказался другой большегруз, начал его объезжать по встречке. В это же время первая фура решила все-таки вернуться на свою полосу. Произошло столкновение.

В каком состоянии пострадавший водитель – не сообщается. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.