В Канске задержали отца и сына c 2 тысячами пачек контрафактных сигарет

Фото: МВД по Красноярскому краю

19 июня в Канске задержали 76-летнего отца и 52-летнего сына c 2 тысячами пачек контрафактных сигарет. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Полицейские выяснили, что мужчины незаконным способом приобретали пачки сигарет без акцизных марок. Сигареты, предназначенные для последующей продажи, хранили в гараже, автомобиле и в двух павильонах. Общая стоимость изъятого контрафакта составила более 430 тысяч рублей.

Семейный бизнес был закрыт полицией. Заведено уголовное дело по статье «Приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы.