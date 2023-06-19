В Красноярске пятые сутки ищут сбежавшего 13-летнего подростка я желтой футболке

Фото: Поиск пропавших детей Красноярск

В Красноярске уже пятые сутки идет поиск сбежавшего 13-летнего подростка Егора Шумилова. Как рассказывают волонтеры отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск», парень ранее неоднократно уходил из детского дома на Парашютной.

Егор сбежал из учреждения днем 14 июня. С тех пор он не выходил на связь, обратно не возвращался.

Публикуем приметы пропавшего подростка:

на вид Егору 15-16 лет, рост 170-175 см., крупного телосложения, голубые глаза, лысый.

Был одет:

ярко-желтая футболка, темно-синее трико.

Всех, кто видел или знает что-либо о местоположении Егора Шумилова просят обратиться в полицию 8 (391) 233-47-35 дежурная часть ОП № 6, или позвонить волонтерам по номеру: 8-950-99-66-066