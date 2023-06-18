В Красноярском крае на озере Большом трех девушек унесло на сап-бордах

В Красноярском крае на озере Большом трех унесло девушек на сап-бордах. КГКУ "Спасатель"

Неспокойные выходные для спасателей. Пришла информация из Шарыповского муниципального округа. Там, на озере Большом (возле села Парная) попали в затруднительную ситуацию три отдыхавших девушки. Подруги катались на сап-досках, волной их стало относить от берега на середину озера. Самостоятельно вернуться к берегу они не смогли и попросили помощи.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в службе спасения края, в тот момент сотрудники противопожарной охраны как раз собирались патрулировать акваторию, получив сообщение, они пришли девушкам на помощь и доставили их на лодке на берег.

Добавим, что накануне вечером, 17 июня, в Красноярском водохранилище заглохла моторная лодка, в которой находились 50-летняя женщина и 15-летний подросток. Лодку стало относить течением от берега, добраться назад вплавь не было и речи, поэтому вызвали на помощь новоселовских спасателей.