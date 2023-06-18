Туристка приехала в Дивногорск прогуляться и обокрала ювелирный магазин Фото: Мария ЛЕНЦ

Странная «туристка» приехала из Березовского района в Дивногорск несколько месяцев назад. На первый взгляд – прогуляться, посмотреть город (интересные мест здесь немало). Но затем попала под уголовное дело по статье «Кража». Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе полиции.

39-летняя гражданка зашла в ювелирный магазин и попросила продавца показать ей золотые браслеты и цепочки. Продавец достала демонстрационный ролик и планшет с украшениями. Примеряя ювелирку стоимостью 60 тысяч, посетительница незаметно сняла два браслета и цепь с планшета и положила себе в карман. А после заявила: «ой, не могу купить, у меня лимит 30 тысяч». И только после ее ухода продавец обнаружила пропажу.

Это еще не все. Обвиняемая на остановке подошла к первому встречному мужчине и продала похищенное всего за три тысячи рублей. А деньги потратила. В настоящее время расследование уголовного дела завершено.