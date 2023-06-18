В Красноярске в ДТП погибла студентка – медик Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в ночном ДТП погибла студентка медицинского университета. Это произошло на улице Дубровинского в районе дома № 112. Предварительно установлено, что автомобиль «Тойота» двигался на высокой скорости в сторону Декабристов. Видитель не справился с управлением и иновмрка врезалась в фонарный столб.

Удар был такой силы, что 24-летняя девушка-пассажирка погибла сразу, на месте (и это несмотря на то, что она была пристегнута ремнем безопасности). Ее спутника бригада скорой помощи доставила в больницу. По последним данным 24-летний водитель жив, но состояние его тяжелое и нестабильное, поэтому медики не дают никаких прогнозов.

Пока нет данных, находилась ли пара в состоянии алкогольного опьянения. Но в социальных сетях красноярцы обсуждают, что виной всему – страсть к безбашенным гонкам.