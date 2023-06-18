В Абанском районе Красноярского края утонул мужчина Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае погиб еще один купальщик. Трагедия произошла в Абанском районе, в селе Заозерка. Как рассказали в региональном управлении МЧС, 42-летний мужчина приехал искупаться в местном озере. Однако в какой-то момент не смог выплыть на берег, пошел к дну. Спасти его не удалось.

Спасатели отмечают, что за текущие выходные это уже четвертый трагический случай на воде. А с начала лета погибли два десятка человек, в том числе дети и подростки. Спасатели вновь и вновь напоминают о простейших правилах безопасности: следить за детьми у воды, не купаться в незнакомых местах, не заплывать далеко, если не уверены в своих силах. И вообще не уплывать далеко от берега. Усаживаясь в лодку – надевать спасательные жилеты. И самое главное: никакого алкоголя на отдыхе у водоема.