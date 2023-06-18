В Красноярском крае не хватает более четырех тысяч медиков Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае не хватает более четырех тысяч медиков. Такую информацию сообщает агентство труда и занятости региона. Конкретная цифра – 4,3 тысячи, из которых вакансий врачей и провизоров заявлено 2,4 тысячи, остальные - для медсестер, фельдшеров, акушеров, рентген-лаборантов. Потребность испытывают 60 территорий края.

По специализации очень нужны около 300 терапевтов, более 250 врачей скорой медицинской помощи, по 200 анестезиологов, педиатров, стоматологов. Эти и многие другие вакансии будут представлены на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая состоится 23 июня при поддержке нацпроекта «Демография». В один день в крае начнут работу 34 площадки Всероссийской ярмарки трудоустройства, самая крупная из них развернется в Красноярске, она пройдет в МВДЦ «Сибирь».