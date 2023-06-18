В Ачинске водитель в наркотическом опьянении пытался сбежать от полиции Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске водитель в состоянии наркотического опьянения пытался сбежать от полиции. Не получилось. Нажил себе проблем с законом. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, ночью экипаж ДПС заметил подозрительную «Мазду». Включив проблесковые маячки, полицейские потребовали водителя остановиться. Однако тот только прибавил газу.

Погоня длилась недолго. Оказавшись лицом к лицу с 30-летним нарушителем, дорожные полицейские увидели признаки опьянения. Алкотест показал ночь. Значит, принимал не алкоголь. Предложили проехать в наркологический диспансер на освидетельствование – отказался (за что составили административный протокол, а это штраф 30 тысяч рублей).

Молодой человек пытался изобразить, что ему плохо. Скорую? Нет, отказался, ну нужна ему скорая помощь. Все стало понятно, когда его досмотрели – два пакетика с «синтетикой» массой 0,7 граммов. Наркомана арестовали на 14 суток, иномарка на штрафстоянке (может лишиться) и плюс уголовное дело по наркотической статье.