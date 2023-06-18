На Красноярском водохранилище заглохла лодка с женщиной и подростком. Фото: служба спасения края

Накануне вечером, 17 июня, спасателям вновь пришлось выезжать в акваторию Красноярского водохранилища, чтобы вызволить попавших в беду людей. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в службе спасания региона, 50-летняя женщина и 15-летний подросток (возможно мать и сын), находились в лодке, у которой внезапно заглох двигатель. Лодку стало относить течением от берега, добраться назад вплавь не было и речи.

По тревожному сигналу на выручку отправились спасатели Новоселовской спасательной станции. Они эвакуировали граждан и доставили их на берег. Все окончилось благополучно.

А жителей прибрежных населенных пунктов, которые часто пользуются лодками, просят проверять их надежность и исправность всякий раз перед выходом на воду. И еще: очень нужен спасательный жилет, надежный жилет – его стоимость не идет в сравнение с жизнью, которую он может спасти.