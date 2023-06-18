В Красноярске пьяный дебошир выкинул с балкона унитаз и повредил три машины Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске пьяный дебошир повредил три машины. Случилось это на улице Свердловской, 6 И. Какие обиды заставили его так поступить, пока неизвестно, но способ мести человечеству он выбрал нетрадиционный. Как рассказали в пресс-службе полиции, в дежурную часть обратились три красноярца с одинаковой жалобой: во дворе дома кто-то повредил их припаркованные автомобили. Причем все три стояли рядом друг с другом.

В ходе проверки был установлен и способ повреждения, и тот, кто все это сделал. Житель квартиры, расположенной на восьмом этаже, выбрасывал с балкона вещи. А среди них был унитаз. Вот им-то и был нанесен урон. В настоящее время полиция проводит проверку, выясняет мотивы поведения дебошира. По итогам будет принято решение в соответствии с законодательством.