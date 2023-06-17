Депутат Андрей Новак стал третьим кандидатом на пост губернатора Красноярского края

Фото: Заксобрание

Вице-спикер Заксобрания Андрей Новак подал документы на участие в губернаторских выборах. Его выдвинула партия КПРФ: в случае избрания губернатором Новак обещает поднять зарплаты бюджетникам, повысить пенсии и социальные выплаты жителей региона.

Отметим, что пока на пост губернатора претендуют три человека. Помимо Новака документы подал депутат ЗС Денис Терехов, также участвовать в выборах будет врио губернатора Михаил Котюков.

Отметим, что Новак родился в Якутии, а с 2002 года стал помощником депутата Госдумы по работе в Красноярском крае. Позже политик избирался в Минусинскую городскую думу и совет депутатов, а с 2015 года вошел в состав краевого ЗС.