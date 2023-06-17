Убивший свою подругу в ночном ДТП житель Красноярска участвовал в гонке

Фото и видео: "ЧП Красноярск"

Красноярец, устроивший страшное ночное ДТП на Дубровинского, участвовал в гонке. Запись с уличных камер сегодня появилась в сети: на кадрах видно, как два автомобиля мчатся наперегонки по улице, играя в «шашечки» с другими машинами. Позже одна из этих машин окажется намотанной на столб.

Напомним, трагедия произошла минувшей ночью в районе Дубровинского, 112. Помимо 24-летнего водителя в машине также находилась 24-летняя девушка. Они оба были пристегнуты, однако на огромной скорости это не помогло – девушка скончалась на месте до приезда скорой, парень попал в больницу.

Сейчас в ГИБДД проводят проверку. Был ли пьян водитель, позже установит медосвидетельствование.