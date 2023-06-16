В Туве группа молодых людей украла лошадь, чтобы забить ее на мясо

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Туве полиция раскрыла кражу лошади, совершенную в феврале. В селе Акташ у 46-летней жительницы ночью кто-то увел лошадь из загона. Как оказалось, похитители не собирались участвовать в скачках – благородное животное нужно было им для мяса.

Четверо парней, самому старшему из которых нет еще и 20 лет, а младшим – по 15 и 16 лет, увели лошадь к себе во двор, где забили ее и распотрошили. Мясо живодеры продали в Кызыле за 55 тысяч рублей. Разумеется, никаких санитарных норм парни не соблюдали.

Полиция смогла выйти на след похитителей: на родителей несовершеннолетних парней составили административные протоколы, а вот совершеннолетним грозит уже уголовная ответственность.