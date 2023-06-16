За неделю девять жителей Красноярского края заразились клещевыми инфекциями

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За прошедшую неделю еще девять человек заразились клещевыми инфекциями в Красноярском крае. Как рассказал глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, шестеро подхватили энцефалит, еще трое – боррелиоз. Среди них есть и жители Красноярска.

– Активность клещей в крае сохраняется на высоких уровнях — уже около 10 тысяч пострадавших от присасывания клещей в этом сезоне. Не забывайте о мерах профилактики! – отметил Горяев.

Также добавим, что один из заразившихся – 13-летний мальчик, – подхватил боррелиоз после укуса клеща на красноярских «Столбах». Специалисты рекомендуют тщательно подбирать одежду перед выходом на природу, стараться не оставлять открытые места и пользоваться репеллентом.