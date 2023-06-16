В Красноярском крае ни один школьник не сдал ЕГЭ по профильной математике на максимальный балл

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае стали известны результаты ЕГЭ по базовой и профильной математике. Первую сдавали те, кому предмет не нужен был для поступления в ВУЗы, а вот желающие попасть на технические специальности сдавали профильный вариант. Всего экзамены сдавали более 13,5 тысяч школьников.

На базовую математику в этом году пошли чуть больше 8 тысяч человек. Из них более 2,3 тысяч школьников получили высший результат – оценку «5». Отметим что экзамен по базовой математике несложный, поэтому большая часть экзаменуемых справилась на четверки и пятерки.

ЕГЭ по профильной математике в этом году сдавали 5,8 тысяч учащихся. К сожалению, ни один школьник не сдал экзамен на 100 баллов: пятерым выпускникам не хватило до высшей оценки буквально четырех баллов, а порог в 80 баллов преодолели только 109 экзаменуемых.