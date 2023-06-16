В Абакане врача-психиатра задержали за взятку от пациента с психическим расстройством

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

В Абакане следователи задержали врача-психиатра одной из местных больниц. Его обвинили в получении взятки: деньги он взял от пациента, страдающего психическим заболеванием.

Как рассказали в СК, дело было в декабре 2021 года: врач получил 15 рублей от пациента, желающего получить справку об отсутствии у него психических расстройств. Она была нужна гражданину, чтобы получить водительские права. При этом в действительности у него имелись противопоказания к вождению.

Впоследствии мужчина получил права, после чего «настучал» на врача. Самого взяткодателя освободили от наказания, хотя остается открытым вопрос, заберут ли у него теперь права. А вот врачу теперь грозит до 8 лет тюрьмы – мужчина сейчас находится под домашним арестом.