В Красноярске пройдет массовая проверка водителей

Фото: ГИБДД

В Красноярске и на загородных трассах автоинспекторы усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения. Об это сообщает ГИБДД по краю.

Массовая проверка водителей пройдет сегодня и на этих выходных. Особое внимание будет уделяться автомобилям, в которых перевозятся дети. За отсутствие детского кресла будет выписан штраф – 3 000 рублей. Под контроль попадут и пользователи электросамокатов.

Ночью в разных районах Красноярска полицейские устроят проверку водителей на состояние опьянения. За управление автомобилем в нетрезвом виде грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав на срок до двух лет.