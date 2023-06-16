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НовостиОбщество16 июня 2023 10:42

На Театральной площади Красноярска начинается строительство подземной парковки

Сейчас идет подготовительный этап
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Центр транспортной логистики

Фото: Центр транспортной логистики

На Театральной площади Красноярска начался подготовительный этап строительства двухуровневой подземной парковки. Об этом сообщают Gornovosti.

Работы ведутся на площади им. А.П. Чехова. Памятнику писателю и гранитную глыбу перенесут, брусчатку и асфальт уберут, а часть фонтана «Реки Сибири» демонтируют. Также строители вынесут инженерные сети.

Под снос придется пустить 35 деревьев, но взамен на улице Дубровинского посадят новые.

В Центре транспортной логистики обращают внимание, что на время работ выход через подземный переход от платной парковки до Театральной площади будет закрыт.

Объект должны сдать во втором полугодии 2024 года.