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НовостиОбщество16 июня 2023 10:27

В Минусинском районе края зафиксирована вспышка бешенства

Зараженное животное – лиса
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинском районе Красноярского края специалисты зафиксировали вспышку бешенства. Как сообщает Россельхознадзор, зараженную лису обнаружили в поселке Верхняя Коя.

Чтобы не допустить распространение особо опасного заболевания и ликвидировать его, ветеринары из КГКУ «Минусинский отдел ветеринарии» провели эпизоотологическое обследование эпизоотического очага и неблагополучного пункта, определили границы угрожаемой зоны, разработали план мероприятий по ликвидации бешенства.

Помимо этого специалисты провели обход, чтобы выявить всех заболевших животных, а здоровых – вакцинировать.

Губернатору Красноярского края направлено представление о введении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных.