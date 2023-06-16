В Минусинском районе края зафиксирована вспышка бешенства

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В Минусинском районе Красноярского края специалисты зафиксировали вспышку бешенства. Как сообщает Россельхознадзор, зараженную лису обнаружили в поселке Верхняя Коя.

Чтобы не допустить распространение особо опасного заболевания и ликвидировать его, ветеринары из КГКУ «Минусинский отдел ветеринарии» провели эпизоотологическое обследование эпизоотического очага и неблагополучного пункта, определили границы угрожаемой зоны, разработали план мероприятий по ликвидации бешенства.

Помимо этого специалисты провели обход, чтобы выявить всех заболевших животных, а здоровых – вакцинировать.

Губернатору Красноярского края направлено представление о введении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных.