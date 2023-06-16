Четверо жителей Ачинска производили в гараже контрафактный алкоголь

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16 июня в Ачинске суд вынес приговор четырем участникам преступной группы, которая занималась производством, хранением и продажей контрафактного алкоголя. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Работа «бизнесменов»‎ была остановлена полицейскими еще в июле 2021 года. Тогда из их гаража было изъято свыше 2, 7 тысяч литров алкоголя на сумму более 1, 4 млн рублей. На свой суррогат злоумышленники клеили этикетки известных марок алкоголя.

К делу они подошли серьезно: у каждого участника группы была своя роль, а главой организации стал мужчина 1993 года рождения.

Все получили условные сроки. Главе назначен срок в 4 года, а остальным - по 3 года.