Красноярские полицейские нашли подростков, которые избили собаку

Фото: Мария ЛЕНЦ

16 июня полицейские нашли подростков, которые толпой избивали собаку в красноярском микрорайоне Солнечный. Об этом сообщает МВД.

Юным живодерам всего по 13 лет. Ранее они не состояли на учете. Cейчас подростков опрашивают в присутствии их родителей, а после этого будет принято решение в соответствии с законом.

Также полицейские проводят профилактические беседы с подростками и их родителями.

Напомним, что 14 июня на проспекте 60 лет образования СССР группа подростков жестоко избила собаку. В ход шли кулаки и палки. Неприятную картину заметила одна из жительниц микрорайона и сняла живодеров на камеру мобильного телефона.