В Хакасии психиатр получил 15 000 рублей за липовую справку от мужчины с расстройством

Фото: Мария ЛЕНЦ

16 июня врача-психиатра из Абакана обвинили во взятке. Он выдал справку для получения водительских прав мужчине, который страдает психическими заболеваниями. Об этом сообщает МВД по Республике Хакасия.

21 декабря 2021 года психиатр в своем кабинете принял от жителя Абакана 15 тысяч рублей. За эту сумму нездоровый мужчина получил медицинское заключение и возможность управлять автомобилем.

Врач задержан. Сейчас он освобожден от привлечения к уголовной ответственности, так как сам сообщил о взятке и сотрудничал со следствием.