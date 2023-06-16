Денис Терехов Фото: ИВАНОВА Диана

Депутат Денис Терехов будет выдвигать свою кандидатуру на должность губернатора Красноярского края. Участвовать в выборах парламентарий будет от партии «Новые люди». Как рассказали в пресс-службе фракции, кандидатура Терехова согласована центральным советом. Конференция по поводу выдвижения пройдет в субботу, 17 июня.

СПРАВКА:

Денис Терехов – депутат Законодательного собрания Красноярского края, бизнесмен. 44 года, родился в г. Рудный, Казахская ССР, СССР. С 1995 по 1998 год обучался в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов по специальности «Связи с общественностью». В 2007 году окончил Вятский государственный гуманитарный университет по специальности «Реклама». Владеет и руководит тремя компаниями: «Агентство Социальные сети», «СНМГ» и «Оператор информационно-энергетических систем» (ОИЭС).