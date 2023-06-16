В Красноярске на Сабантуй будут ходить бесплатные автобусы до острова Татышев

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 17 июня для гостей праздника Сабантуй на острове Татышев будут ходить бесплатные автобусы. Как сообщают в администрации, интервал движения транспорта составит 13 минут.

Шаттлы будут курсировать по маршруту ТЦ «Авиатор» — «Остров Татышев» — ГП «О'кей» и в обратном направлении.

Горожан призывают не пользоваться личным транспортом для посещения праздника, чтобы не создавать заторов и неудобств. Оставить свои машины можно на парковке гипермаркета «О'кей» или ТЦ «Авиатор».