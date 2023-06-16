В Красноярске будут судить 24-летнюю виновницу смертельного ДТП

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске перед судом предстанет 24-летняя виновница смертельного ДТП. Об этом пишет прокуратура Красноярского края.

Все произошло на улице Академика Киренского 27 апреля 2022 года. Виновница аварии проигнорировала правила дорожного движения, на повороте не убедилась в безопасности своего маневра и на «красный» свернула налево. При въезде на встречную полосу она не уступила дорогу автомобилю, который пересекал перекресток и соблюдал правила.

В результате ДТП 42-летняя водительница встречного автомобиля получила серьезную травму органов живота. Она не обратилась за медицинской помощью, а к вечеру ее состояние ухудшилось. Из-за разрыва селезенки началось кровотечение. Врачи не смогли спасти ее жизнь. У женщины остался 7-летний ребенок.

Виновнице аварии грозит до 2 лет лишения свободы.