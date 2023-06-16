В Лесосибирске задержали мошенницу, работающую по схеме «ваш родственник попал в ДТП»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Лесосибирске полицейским удалось задержать телефонную мошенницу, работающую по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Как сообщили в МВД, к силовикам за помощью обратились сразу три пострадавшие пожилые женщины.

Пенсионеркам звонили неизвестные, сообщали, что их родственник стал виновником страшного ДТП. Но все можно решить – для этого необходимо передать деньги через курьера, тогда обвинения будут сняты. Женщины в панике начали собирать деньги и отдавать аферистам. Так 87-летняя жительница Лесосибирска заплатила 600 000 рублей, а 69-летняя и 76-летняя женщины – по 200 000 рублей.

Оперативники выяснили, что одна из мошенниц – 47-летняя жительница Красноярска. Она уже не раз была судима. Женщина отправилась в Лесосибирск, забрала деньги для «урегулирования вопросов по ДТП», перевела их своим сообщникам, оставила себе 5% от общей суммы.

Также сотрудники полиции установили, что женщина причастна еще и к мошенничеству в Назарово – там она совершила два эпизода.

Заведено 3 уголовных дела.