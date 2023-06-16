В Красноярском крае задержали мужчину, выловившего более 300 рыб при помощи сетей

Фото: МВД

16 июня на автодороге Северо-Енисейский – Вельмо полиция задержала мужчину, подозреваемого в незаконном вылове более 300 особей рыб. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль «Хонда», за рулем находился водитель 1985 года рождения. Их внимание привлек прицеп авто, который был нагружен бочками. Они спросили мужчину о содержимом емкостей и выяснили, что в них находится свежевыловленная рыба. Автомобилист признался, что поймал ее в местах нереста, используя лодку с мотором и плавную сеть.

У него изъяли лодку с мотором, сеть, 1,7 килограмма икры и 319 экземпляров рыб разных видов, включая хариуса, щуку, плотву и сига. Причиненный ущерб составил свыше 430 тысяч рублей.

Полицейские завели уголовное дело по статье «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».