В красноярском нацпарке «Столбы» заблудились 4 женщины

Фото: КГКУ Спасатель

В красноярском нацпарке «Столбы» 15 июня произошло ЧП – заблудились 4 женщины. Как сообщают в КГКУ «Спасатель», к счастью, все закончилось хорошо. На их поиски специалистам потребовалось 30 минут.

Женщины сами обратились за помощью. Они позвонили в службу 112, рассказали о случившемся, нашли место, где будут дожидаться спасателей. На поиски выехали Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов.

Женщин вывели из лесного массива, передавать в руки медиков необходимости не было – никто не пострадал.