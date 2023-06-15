В Красноярске начали подготовку к строительству станции метро на площади Революции

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В Красноярске скоро начнется строительство станции метро «Площадь Революции». Проект станции прошел Госэкспертизу: как сообщили в ГК «Моспроект-3», на первом этапе работ предусматривается вынос с территории строительной площадки инженерных сетей и их переустройство.

Всего планируется переложить более 700 метров канализационных труб и водоснабжения, полкилометра кабелей и свыше 10 километров сетей связи. Также на месте работ временно демонтируют троллейбусную линию.

Напомним, что первую линию метрополитена планируют ввести в Красноярске в 2026 году. Она будет включать две наземных и четыре подземных станции.