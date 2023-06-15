Суд снова наложил арест на имущество красноярского бизнесмена Быкова

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В Красноярске суд вновь наложил арест на имущество Анатолия Быкова. В 2021 и 2023 годах судьи по ходатайству следствия уже арестовывали земли и недвижимость, принадлежащие бизнесмену, однако тогда защите удалось обжаловать эти решения. Суды вышестоящей инстанции отменили аресты ввиду нарушения правил подсудности.

Новый арест был наложен на имущество Быкова на сумму порядка 80 миллионов рублей. Он связан с гражданским иском в адрес бизнесмена от дочери гражданина Филиппова, в организации убийства которого обвинили Быкова. Женщина потребовала взыскать с бизнесмена компенсацию морального вреда в размере 100 миллионов рублей.

Сейчас в Кировском районном суде началось предварительное слушание по уголовному делу об убийстве, совершенном в 1998 году. Быков фигурирует в деле как организатор преступной группы, совершившей убийство. Следующее заседание пройдет 21 июня, тогда суд заслушает ходатайства защиты.