Программу льготного автокредитования могут расширить

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Эксперт отметил, что государственная программа автокредитования уже почти 8 лет поддерживает российский автомобильный рынок. Особенно возросла ее роль в последний год, после ухода западных брендов. Однако, с учетом структурных изменений, для социальных категорий населения покупка транспортных средств становится все менее доступной даже на льготных условиях .

«В условиях кардинальной трансформации российский автомобильный рынок столкнулся с дефицитом бюджетных моделей. На этом фоне цены на машины, в том числе реализуемые в рамках госпрограммы, продолжают расти. Если в начале 2023 года новые транспортные средства стоимостью более 2 млн рублей, потенциально попадающие под льготные условия, занимали в наших выдачах всего менее 2%, то сейчас – уже 14%. Это проблема, особенно для социальных категорий, многодетных семей. Нужно поддержать их: расширить госпрограмму новыми категориями заемщиков, увеличить число бюджетных марок, которые производятся при поддержке партнеров из дружественных стран, в первую очередь – Китая. Наконец, критично важно повысить лимит стоимости машин для покупки на льготных условиях, например, с 2 до 2,5-3 млн рублей», – сказал Анатолий Печатников.