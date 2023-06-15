В России предлагают запустить льготную ипотеку для молодежи

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По данным Росстата, на конец 2022 года трудилось около 21,5 млн. молодых людей, что составляет около 30% от всех занятых в стране. В то же время каждый четвертый россиянин в возрасте от 18 до 35 лет арендовал жилье, следует из проведенного ВЦИОМ в 2021 году исследования.

Согласно оценке рынка, их средняя заработная плата находится на уровне 40 тысяч рублей.

Учитывая текущую среднюю стоимость квадратного метра в 88,7 тысяч рублей (по данным Минстроя РФ) и среднерыночную заработную плату молодого специалиста на уровне 40 тысяч рублей, для покупки жилья в ипотеку жилья площадью 40 кв. м., на первый взнос нужно копить минимум три года.

Софинансируемые государством вклады могли бы помочь молодым людям быстрее обрести жилье. Так, вклады можно будет использовать в качестве первого ипотечного взноса. Другим инструментом может стать субсидирование аренды жилья на время формирования начального капитала. Об этом в ходе ПМЭФ-2023 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников:

— ВТБ считает приоритетом адресную поддержку населения с фокусом льготных условий на отдельных категориях. Мы предлагаем рассмотреть новый инструмент – специальные вклады для молодых специалистов. Это может быть специальный счет с ежемесячным софинансированием государства, например, до 50% взноса. Такой продукт позволит молодым людям уверенно планировать будущее.

Эксперт считает, что целевой вклад можно оформировать на три года.