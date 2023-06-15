В центре Красноярска планируют открыть гастрорынок

Фото: Проспект Мира

В Красноярске хотят организовать гастрорынок с кафе и торговыми рядами под одной крышей. Об этом сообщает «Проспект Мира».

Разместить фуд-холл собираются в центре города – в многоэтажном здании на Красной Армии. Работы ведутся по заказу «Центра транспортной логистики». Так, на первом этаже разместятся рынок, заведения общепита, детские локации и даже оранжерея. А остальные четыре уйдут под парковку.

Ранее сообщалось, что в этом же здании появится рынок по образцу московского «Даниловского рынка». Хотя точной его копией он не будет.