В Санкт-Петербурге задержали еще одного фигуранта по делу «красноярского Илона Маска»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Санкт-Петербурге задержали еще одного фигуранта по делу потребительских кооперативов - новосибирского «Зенит» и красноярского «Совет». Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Осень 2016 года 34-летний красноярец Максим Куликов с партнерами, которого прозвали «красноярским Илоном Маском» КПК «Совет». Затем он с сообщниками создал в Новосибирске еще один КПК – «Зенит». Куликов рассказывал о планах запустить луноход на Луну, собирался отправлять в космос туристов. Ни один из этих проектов до реализации доведен не был.

Работали эти кооперативы до 2021 года. И за это время Куликов с «партнерами» заработали 358 миллионов рублей. Пострадавшими оказались около 1,5 тысяч человек из 17 регионов РФ.

Сейчас под стражей находятся трое участников, еще двое – под подпиской о невыезде.