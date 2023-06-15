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НовостиПроисшествия15 июня 2023 8:44

В Красноярском крае 17-летний подросток от скуки пообещал сжечь отдел полиции

На шутника завели уголовное дело
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

15 июня в Иланском районе стражами порядка был задержан 17-летний подросток, обещавший поджечь отдел полиции. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

О своих планах он рассказал по телефону работникам диспетчерской службы. Правоохранительные органы быстро установили личность злоумышленника. На допросе подросток заявил полицейским, что сделал этот звонок из-за скуки.

На юного шутника возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.