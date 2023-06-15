В Абакане приглашают прийти в музей с кормом для собак и кошек

Фото: Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова

Все лето до 19 августа в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова проходит акция «Поможем приюту вместе».

- Мы можем объединиться и сделать доброе дело – помочь приюту «Каштанкин дом». Корм для собак и кошек можно приносить в любом объеме, а также всегда актуальны крупы. Свою помощь бездомным животным вы можете оставить в фойе музея. А 19 августа, в Международный день бездомных животных, мы отвезем весь собранный корм в приют, - рассказала Эльвира Самрина, ведущий специалист по связям с общественностью Хакасского национального краеведческого музея имени Л.Р. Кызласова.

Подробности акции по телефону: 8(3902) 30-64-11.

Напомним, в приюте «Каштанкин дом» живут около тысячи собак и кошек. Каждый день здесь требуется 140 кг сухого корма, в месяц это больше четырех тонн! Основа рациона бездомных животных – геркулес.

Фото: Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова

Помощь нужна самая разная. Нужен корм, лекарства, деньги на их покупку, выгул собак, распространение информации о питомцах, которые ищут дом. Кстати, за два последних года 415 собак обрели новый дом. Но, к сожалению, их заменяют новые обитатели приюта.