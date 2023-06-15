В Красноярском крае 29 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае 29 выпускников стали 100-балльникам по ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

ЕГЭ по русскому языку выпускники сдавали 29 мая 2023 года, а 15 июня стали известны результаты. Красноярский край может похвастаться 29 100-балльниками.

Среди них:

Ученица Дзержинской школы №2 Екатерина Савунова. Она рассказала, что к экзамену готовилась без помощи репетиторов, а свое будущее девушка связывает с авиацией, хочет стать диспетчером.

Ариана Заднепровская – выпускница Дудинской школы №4. Она также готовилась сама. Собирается поступать на юридиспруденцией.

Еще одна 100-балльница Валерия Бондаренко из Курагинской школы №1 сейчас решает между поступлением в СФУ и КГПУ им. В.П. Астафьева. Она мечтает стать учителем истории и обществознания.