Банки прогнозируют на 2023 год увеличение объема привлеченных средств на счетах и депозитах физлиц на 7,8%

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Эксперты ВТБ считают, что в этом году рынок привлеченных средств приблизится к 40 трлн рублей и покажет положительную динамику в 7,8 процентов к прошлому году. Сам банк стремится опередить рынок и увеличить портфель привлеченных средств в пределах 10%. Об этом в рамках ПМЭФ-2023 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, объясняя сложившийся тренд:

- В этом году рынок характеризуется стабилизацией ставок, и сберегательные инструменты по-прежнему востребованы россиянами, которые используют их как один из инструментов вложения свободных средств. Драйверами рынка привлечения выступают социальные зачисления и индексация заработных плат. Во втором полугодии, по нашей оценке, рынок будут подогревать ожидаемое увеличение доходности по вкладам и накопительным продуктам и постепенное возвращение рублевой наличности на банковские счета по мере улучшения экономической ситуации.

По мнению экспертов, рост рынка будет обусловлен, прежде всего, увеличением средств на счетах до востребования - примерно на 15%. Всего на текущих счетах в российских банках по итогам года будет храниться порядка 16,1 трлн рублей.

На фоне продолжающейся дедолларизации рост продемонстрируют общие рублевые вложения: за год их объем увеличится на 11,7% и превысит 36,5 трлн рублей. Одновременно продолжит снижаться портфель валютных депозитов, а долю доллара и евро будет замещать в портфеле россиян китайский юань.