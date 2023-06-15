Таможенники в аэропорту Красноярска изъяли 223 килограмма насвая и 464 пачек сигарет

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Сотрудники таможенного поста красноярского аэропорта сообщают о большом количестве нарушений, совершенных пассажирами международных авиарейсов за первые пять месяцев 2023 года.

Всего было зарегистрировано 809 нарушений. В ходе проверок таможенники изъяли целую кучу контрабандных товаров, включая 464 пачек сигарет, 223 кг насвая и 159 литров алкоголя.

Кроме того, были изъяты наличные деньги в различных валютах (российские рубли, евро, доллары, тайские баты и так далее) на общую сумму 72,5 тысяч долларов США. Таможней также были конфискованы 16 партий товаров, предназначенных не для личного пользования, включая системы видеонаблюдения, навигационное оборудование и стоматологические принадлежности.

Красноярская таможня напоминает, что лучше заблаговременно изучать правила провоза товаров для личного пользования.