Эксперты пересмотрели прогноз по динамике рынка ипотечного кредитования в России

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Новый рекорд в истории российского рынка жилищных кредитов на сумму свыше 6 трлн рублей прогнозируют эксперты на 2023 год. Ожидается, что сумма займов почти на треть превысит результаты 2022 года и примерно на 10% побьет рекорд 2021 года.

Об этом на полях ПМЭФ-2023 заявил и Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ:

- Сегмент жилищного кредитования достаточно быстро восстанавливается. Уже в этом году мы ждем нового рекорда продаж. Люди стремятся улучшать жилищные условия, и ипотека в этом вопросе для них по-прежнему - главный финансовый инструмент. ВТБ в этом году планирует выдать на покупку недвижимости более 1,3 трлн рублей ипотечных кредитов, что на 37% превысит результат прошлого года и на 11% – рекордного 2021 года.

Аналитики отмечают положительную динамику рынка, несмотря на ужесточение регулирования сегмента ипотеки в 2023 году. Прогноз по выдачам займов на покупку недвижимости по первому полугодию 2023 года — порядка 2,9 трлн рублей. Эта сумма более чем в 1,5 раза превышает результат за аналогичный период 2022 года и выше рекордного объема 2021 года на 9%.

Продажи подстегиваются ростом интереса к частному строительству, а также льготными программами и комплексом мер поддержки на повышение доступности жилья для социально-уязвимых категорий населения.