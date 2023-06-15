Красноярец отсудил у авиакомпании 26 тысяч рублей за билет на несуществующий рейс

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Житель Красноярска отсудил у авиакомпании 26 тысяч рублей за билеты в Симферополь. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Мужчина купил билеты на двоих в Симферополь у «Уральских авиалиний». При этом авиакомпания не предупредила его о запрете на полеты в Крым.

Узнал об этом красноярец только в сентябре. Он решил поменять билеты на вылет в Минеральные воды, но авиакомпания затребовала доплату в 14 220 рублей за двоих пассажиров.

По факту же рейсы в Симферополь были отменены. А согласно п.41 ФАП 82 в случае вынужденного изменения условий договора перелета доплата с пассажира не взимается. В итоге мужчина, который является инвалидом, обратился в Роспотребнадзор.

Суд встал на сторону потребителя, обязав «УА» выплатить ему почти 26 тысяч рублей, включая доплату за билеты, компенсацию морального вреда и штраф. В ведомстве добавили, что в силу решение суда пока не вступило.