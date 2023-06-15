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НовостиПроисшествия15 июня 2023 3:29

Красноярский суд вынес приговор закладчикам, пытавшимся выдать героин за прах собаки

Супруги получили по 7 лет тюрьмы
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

15 июня красноярский суд вынес приговор приговор семейной паре, пытавшимся выдать героин за прах собаки. Об этом сообщает МВД по Красноярску.

В сентябре 2022 года на улице Калинина полицейские остановили автомобиль, которым управлял 26-летний мужчина. Во время проверки сотрудники заметили, что как водитель, так и его 21-летняя супруга, находящаяся на пассажирском сиденье, сильно нервничают.

Правоохранители обратили внимание на небольшой пакет в сумочке женщины. Она сразу же пояснила, что там находится прах ее погибшей собаки. Содержимое пакета было изъято и отправлено на экспертизу. «Прах» оказался героином, чей общий вес составил около 500 граммов. Супруги планировали распространить наркотики по всему городу в виде закладок.

Суд признал супругов виновными. Мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его супруге - 7 лет в колонии общего режима.