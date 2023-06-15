В Красноярске похоронили погибшего на СВО бывшего директора «Татышев-парка»

Фото: федерация пауэрлифтинга

14 июня на красноярском кладбище «Бадалык» похоронили бывшего директора «Татышев-парка» Максима Бархатова, который погиб в зоне специальной военной операции. Туда он отправился добровольцем. О гибели Бархатова сообщила федерация пауэрлифтинга в Красноярском крае.

Напомним, что в 2022 году бывший директор парка был приговорен к шести годам колонии за взятку и легализацию преступных доходов. Один из подрядчиков «платил» Бархатову автомобилями Lexus LX 570 и Mercedes-Benz E 300, а также топливной картой с возможностью бесплатно заправлять авто.

До того как стать чиновником, Максим Бархатов был спортивной звездой, он – многократный чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, а также заслуженный мастер спорта.