В Туве группу школьников доставили на ЕГЭ вертолетом из-за наводнения

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В Туве школьников отвезли к месту сдачи ЕГЭ на вертолете. За последние дни в реках республики серьезно поднялся уровень воды из-за паводка, и часть территорий оказалась затоплена. В частности, от цивилизации оказалось отрезано село Кара-Холь – туда по воздуху доставили почти тонну продуктов, а обратно вывезли 14 человек.

Из числа эвакуированных девять человек – это школьники, которые должны были сдавать ЕГЭ. Их доставили до пункта сдачи экзаменов.

– Нахожусь на связи со всеми руководителями министерств и районов. Встретились с первым замминистра транспорта России Андреем Костюком. Начато формирование федеральной рабочей группы, – сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.