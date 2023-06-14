В Красноярске не станут снимать ковидные ограничения для проведения мероприятий

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В Красноярске не будут снимать коронавирусные ограничения для массовых мероприятий и митингов. Об этом сообщил депутат горсовета Игорь Сорокин, который ранее и предложил снять действующие запреты. Сорокин получил официальный ответ от краевой администрации.

Врио губернатора Михаил Котюков отказался снимать ограничения по двум причинам: во-первых, в кабинете главы ссылаются на требования федеральных законов о защите населения от ЧС, а во-вторых – на действующий режим повышенной готовности «в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции».

Сам Сорокин посчитал ответ администрации края «стандартной отпиской». Теперь депутат ожидает, что свою позицию по этому вопросу обозначит Роспотребнадзор.